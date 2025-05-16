عودة الهدوء إلى طرابلس واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة

قال مصدر بوزارة الداخلية الليبية إن الهدوء عاد إلى العاصمة الليبية طرابلس عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة استمرت أياما، كما أعيد فتح مطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية لم يتم رصد أي اشتباكات، وكانت الليلة الأولى منذ الاثنين التي تمكن خلالها سكان العاصمة من النوم دون سماع دوي انفجارات أو إطلاق رصاص".

وأضاف "نعتقد أن الأمور تتجه نحو التزام جميع المجموعات بوقف إطلاق النار، الحركة عادت بشكل تدريجي إلى معظم أحياء طرابلس، وأعيد فتح الطرق التي أغلقت بالسواتر الترابية وتنظيفها وإزالة المخلفات".

وأعادت معظم المحلات التجارية فتح أبوابها، ونشرت الشركة العامة للخدمات العامة المكلفة بأعمال النظافة فرقها لإزالة مخلفات الاقتتال وتنظيف الشوارع والأحياء ونقل الركام؛ جراء أضرار لحقت ببعض المنازل أثناء تبادل القصف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أعيد فتح محطات التزود بالوقود والمخابز وأسواق الخضار، مع تسجيل حركة مرور خفيفة، نظرا لأن يوم الجمعة هو إجازة.

استئناف الرحلات

وأقلعت اليوم أول طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على متنها أتراك. وقالت وكالة الأناضول إن الرحلات الدولية المنتظمة من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس استؤنفت الجمعة، بعد توقف مؤقت.

إعلان

وعلى الصعيد السياسي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف في ليبيا للالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ "خطوات عاجلة" للحفاظ عليه عبر الحوار.

واندلعت الاشتباكات ليل الاثنين/الثلاثاء مع إطلاق "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع عملية عسكرية استهدفت ما يسمى "جهاز دعم الاستقرار"، وأدت الى مقتل رئيسه عبد الغني الككلي، القيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في طرابلس منذ 2011.