مسؤولون كبار: إسرائيل تسير نحو العزلة إن لم تتوصل لاتفاق

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين كبار أن إسرائيل تسير نحو العزلة الدولية إن لم تتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب على قطاع غزة.

وقال المسؤولون إن "المعركة في غزة حسمت ولا يوجد أي إنجاز عسكري إضافي يمكن تحقيقه، ويجب ترجمة الإنجازات العسكرية إلى سياسية".

وطالبوا بضرورة "استغلال الإنجازات في غزة للتوصل لاتفاق، لكن ذلك لم يحدث لأسباب سياسية" في إشارة لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص الحرب.

وقالوا إن "عدم التوصل لاتفاق يعزل إسرائيل دوليا خصوصا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد ازدهارا اقتصاديا وبدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها".

موقف ترامب

وفي تصريحات اليوم في ختام جولة في المنطقة استمرت 4 أيام، أفاد ترامب بأن على الولايات المتحدة مساعدة الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا في غزة، وقد قال سابقا إنه يتطلع إلى إيجاد حل لسكان القطاع.

ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الماضي.

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وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.