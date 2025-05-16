"ترومان" تغادر الشرق الأوسط بعد الاتفاق الأميركي مع الحوثيين

قال مسؤول أميركي للجزيرة إن حاملة الطائرات هاري ترومان في طريقها لمغادرة الشرق الأوسط، وإنه لا خطط أميركية لاستبدالها.

وأفاد المسؤول الأميركي بأن الولايات المتحدة والحوثيين ملتزمون بوقف الهجمات المتبادلة، رغم مواصلتهم شن الهجمات على إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل لا تخبر واشنطن مسبقا بجميع هجماتها على الحوثيين.

وقد نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة هجوما بطائرات مقاتلة، استهدفت ودمرت بنى تحتية تابعة لنظام الحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن، وفق بيان للجيش.

وكانت ترومان تساعد في الضربات الأميركية على جماعة الحوثيين في اليمن.

وقد أعلنت الخارجية العمانية قبل نحو 10 أيام عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، مضيفة أنه "حسب الاتفاق، لن يستهدف أي طرف الآخر بما فيها السفن الأميركية، مما يضمن حرية الملاحة".