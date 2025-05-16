إسرائيل تقصف موانئ بالحديدة غربي اليمن

قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن إسرائيل هاجمت ميناء الصليف بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن اليوم الجمعة.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بشن غارات في اليمن، استهدفت موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش يضرب موانئ في اليمن ردا على استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، في حين أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن هجمات سلاح الجو الإسرائيلي باليمن مستمرة.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر أمنية إسرائيلية أن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن.

وذكرت مراسلة الجزيرة نجوان سمري أن مصادر إسرائيلية قالت إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تفتقر للمعلومات الاستخبارية بشأن أهداف محددة ضد الحوثيين في اليمن.

وأضافت أن هناك انتقادات بأن الضربات الإسرائيلية تستهدف ذات المواقع دون جدوى، إضافة إلى أن هذه الاستهدافات فشلت حتى الآن في ردع الحوثيين وإيقاف صواريخهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الخميس أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن مما تسبب في تفعيل إنذارات بمناطق عدة، في حين أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي.

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يأتي ذلك بعد يوم من اعتراض 3 صواريخ أخرى خلال 24 ساعة، وذلك منذ إعلان أنصار الله (الحوثيين) استثناء إسرائيل من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وكان نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين قال في مقابلة مع الجزيرة نت إن الصواريخ التي تطلقها الجماعة تهدف إلى إغلاق مطار بن غوريون وحظر الملاحة فيه حتى يُرفع الحصار ويتوقف العدوان على قطاع غزة.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ نصرة للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة في القطاع.