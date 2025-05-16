ترامب: لم أستشر إسرائيل قبل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يستشر إسرائيل قبل اتخاذ قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، وأكد أن رفع العقوبات عن دمشق كان بهدف منح فرصة للإدارة الجديدة.

وتحدث ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية اليوم الجمعة في طريق عودته إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد جولة خليجية إلى السعودية وقطر والإمارات.

وقال الرئيس الأميركي "لم أطلب من الإسرائيليين الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة وأعتقد أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.. حظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسوريا.. سوريا لن تحظى بأي فرصة إذا ظلت العقوبات مفروضة عليها".

وخلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي أعلن ترامب عزمه على رفع العقوبات عن سوريا وبعدها بيوم التقى الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكد ترامب حينئذ أن الهدف من رفع العقوبات "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور".

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو استغل لقاءه بترامب في البيت الأبيض خلال الشهر الماضي وطلب منه عدم رفع العقوبات عن سوريا، وعبر عن قلقه بشأن دور تركيا في سوريا.

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لكن ترامب لم يكترث لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أن إدارة ترامب لم تبلغ إسرائيل مسبقا بقرار ترامب عقد الاجتماع مع الرئيس السوري ولا برفع العقوبات.

إعفاءات أولية

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف في حديثه للصحفيين، أمس في أنطاليا بتركيا، أن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا مع خروجها من حرب دامت 13 عاما.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وفرضت العقوبات الأميركية ردا على القمع الوحشي الذي مارسه الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين بداية من عام 2011، وعلى أعمال العنف التي ارتكبها نظامه بحق المدنيين طوال سنوات الحرب.