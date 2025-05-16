تراجع عدد المليارديرات المسجلين بالمملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة أكبر تراجع في عدد المليارديرات المسجلين بعد حملة وزيرة الخزانة راتشيل ريفز ضد نظام "غير المقيم الضريبي"، حسب قائمة صنداي تايمز للأثرياء.

وحافظت عائلة هندوجا -التي تتجاوز ثروتها 35 مليار جنيه إسترليني (46.6 مليار دولار)- على صدارتها للقائمة السنوية لأغنى الأفراد في بريطانيا، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتضم قائمة أغنى 350 فردا وعائلة في بريطانيا شخصيات شهيرة، مثل إلتون جون، وأندرو لويد-ويبر، ولويس هاميلتون، وديفيد وفيكتوريا بيكهام، وملك البلاد.

غير أن أحدث قائمة تكشف عن ثالث تراجع على التوالي في عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة.

وتراجع عدد المليارديرات في بريطانيا إلى 156 مليارديرا العام الجاري، من 165 في 2024، وهو تراجع حاد في تاريخ قائمة صنداي تايمز للأثرياء الممتد على مدار 37 عاما.

قائمة وتراجع

وقال روبرت واتس الذي يجمع قائمة الأثرياء "نشهد تراجع عدد أثرياء العالم الذين يأتون للعيش في المملكة المتحدة".

وأضاف واتس: "توقعنا أن إلغاء وضع غير المقيم سيغضب الأثرياء المهاجرين".

وألغت حكومة حزب العمال الوضع الضريبي لغير المقيمين في المملكة المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، وهو الوضع الذي ينطبق على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يقع منزلهم الدائم أو محل إقامتهم لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة.

وتعد أكشاتا مورتي -زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك،- ضمن غير المقيمين المعروفين.

وظهر الثنائي مرة أخرى على قائمة الأثرياء، رغم أن ثروتهما تراجعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني من 651 مليون قبل عام.

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ومن بين الشخصيات الأخرى البارزة على القائمة، الملك تشارلز الثالث الذي تبلغ ثروته 640 مليون جنيه أيضا.