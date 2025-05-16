الدويري: إسرائيل تستهدف القدرات اليمنية كما تفعل في غزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى قصف الأهداف الواضحة في اليمن، لأنه لا يملك معلومات عن مواقع إطلاق الصواريخ وأماكن قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وهاجمت إسرائيل اليوم الجمعة 3 موانئ بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى.

وقلل اللواء الدويري من أهمية التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي قال فيها "سنطارد عبد الملك الحوثي وسنغتاله كما قتلنا السنوار وهنية ونصر الله"، في إشارة إلى قياديي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحلين، يحيى السنوار وإسماعيل هنية، واستبعد أن يتمكن الاحتلال من استهداف الحوثي.

وأضاف أن الاحتلال يقوم بضرب المنشآت الاقتصادية مثل الموانئ ومطار صنعاء تحت ذريعة أن الحوثيين يستخدمونها، وهو ما فعله في قطاع غزة عندما قصف المستشفى الأوروبي بحجة وجود مقاتلي المقاومة الفلسطينية بداخله.

كما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعملية تدمير ممنهج للقدرات اليمنية كنوع من العقاب الجماعي لليمنيين، وعندما يستهدف موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى، فهو يلحق أضرارا كبيرة بها.

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وفي السياق نفسه، يؤكد اللواء الدويري أن الحوثي لا يملك منظومة دفاع جوي متطورة يحمي بها منشآته الاقتصادية، مشيرا إلى أن لديه بعض الصواريخ المنفردة.

انتقادات

ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية -كما أعلن الجيش الإسرائيلي- أمس صاروخا باليستيا أطلق من اليمن مما تسبب في تفعيل إنذارات بمناطق عدة، وبعد يوم من اعتراض 3 صواريخ أخرى خلال 24 ساعة، وذلك منذ إعلان الحوثيين استثناء إسرائيل من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

ووفق مراسلة الجزيرة نجوان سمري، فهناك انتقادات بأن الضربات الإسرائيلية تستهدف المواقع ذاتها دون جدوى، إضافة إلى أن هذه الاستهدافات فشلت حتى الآن في ردع الحوثيين وإيقاف صواريخهم.

وينفذ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها، إسنادا لغزة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقد وسعوا دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، بعدما شكّل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تحالفا لمواجهتهم وتنفيذ ضربات في اليمن.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا أنه قرر وقف الضربات على اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعتبرته الجماعة "انتصارا".