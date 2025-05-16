الجامعة العربية تؤكد انعقاد مؤتمر دولي بشأن "حل الدولتين" في يونيو

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في فلسطين سيُعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران المقبل، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، دون أن يُحدد مكان انعقاده.

وجاء تصريح زكي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم الجمعة، للحديث عن التحضيرات الجارية للقمة العربية الـ34 على مستوى القادة، المقرر عقدها السبت في العاصمة العراقية.

وأوضح زكي أن المؤتمر يهدف إلى تنفيذ قرار سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتسريع تجسيد حل الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيكون جادا وشاملا، حيث سيناقش الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقضية الفلسطينية من جميع الزوايا.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد زكي أن المؤتمر قد يشهد اعترافات جديدة من بعض الدول بدولة فلسطين، وأنه سيكون له أثر سياسي مهم رغم التحديات التي تفرضها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية ومفيدة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في أبريل/نيسان الماضي بأن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة، وربط ذلك بإمكانية عقد مؤتمر دولي في يونيو/حزيران حول حل الدولتين.

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كذلك، لفت زكي إلى أن تنفيذ خطة إعمار غزة لا يمكن أن تتم دون وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة، مشددا على أن الجامعة العربية تسعى دائما لتنسيق السياسات وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، بهدف بلورة موقف عربي موحد رغم التباينات القائمة.

وتنعقد القمة العربية هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، وسط ملفات عربية حساسة، أبرزها حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة إلى جانب ملفات سوريا والسودان وأخرى إقليمية، حيث أقر وزراء الخارجية العرب، الخميس، بنود جدول الأعمال الذي يتضمن 5 ملفات و5 مبادرات.