استشهاد فلسطيني بزعم عملية طعن جندي بالقدس

استشهد شاب فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال النار عليه حيث زعمت قيامه بعملية طعن أصيب على إثرها جندي عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت مصادر عبرية عن مقتل منفذ عملية الطعن في منطقة باب السلسة بالقدس المحتلة بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، خرج المنفذ من المسجد الأقصى عقب صلاة العشاء، وأقدم فورا على طعن الجندي الإسرائيلي باستخدام سكين، قبل أن تُطلق عليه قوات الاحتلال النار.

📹 استنفار لشرطة الاحتلال عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد إصابة شرطي بعملية طعن قبل قليل#القدس pic.twitter.com/oehCgcj6O6 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) May 16, 2025

وأضافت الإذاعة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فتحت تحقيقا للتعرف على هوية المنفذ.

وفي أعقاب العملية، شهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة حالة من الاستنفار الأمني، حيث أغلقت قوات الاحتلال باب السلسلة، وانتشرت بشكل واسع في محيط المسجد الأقصى وأبوابه.

كما منعت المصلين من مغادرة المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة العشاء، وأطلقت طائرة مراقبة في أجواء المنطقة.

📸 قوات الاحتلال تمنع عشرات المصلين من الخروج من باحات المسجد الأقصى بعد إغلاق الأبواب إثر إصابة شرطي بعملية طعن قبل قليل#القدس pic.twitter.com/wipiZrWbpk — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) May 16, 2025

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وأكدت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال نقلت الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تواصل قوات الاحتلال تعزيز وجودها الأمني في البلدة القديمة.

من جهتها، باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية، واعتبرتها "ردا على حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها العدو".

وشددت لجان المقاومة في بيانها على أن العملية تؤكد أن "جذوة المقاومة ستظل مشتعلة ومتوهجة، ولن تستطيع كل الإجراءات والجرائم الإسرائيلية إطفاءها"، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة.