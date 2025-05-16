أوكرانيا تعلن فقدان ثالث مقاتلة "إف-16"

قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إنه فقد طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" صباح اليوم الجمعة، في حادثة هي الثالثة من نوعها بعد تسلم كييف هذه الطائرات المقاتلة من حلفائها العام الماضي.

وأضاف سلاح الجو أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة بسلام بعد حادث وقع على متن المقاتلة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن الحادث لا يبدو أنه ناجم عن نيران روسية، وتم تكليف لجنة للتحقيق في جميع ملابسات الحادث.

ولم تصدر معلومات رسمية عن مصير المقاتلة نفسها.

وهذا هو حادث التحطم الثالث لطائرة "إف-16" منذ أن بدأت كييف في استلامها من حلفاء الولايات المتحدة العام الماضي في إطار برنامج وافقت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي تحطمت طائرة "إف-16″، ولقي قائدها حتفه أثناء تصديه لغارة جوية روسية كبيرة.

كما أعلنت كييف مقتل طيار كان يقود مقاتلة "إف-16" أثناء مهمة في منتصف أبريل/نيسان الماضي، ولاحقا أكدت موسكو إسقاط الطائرة.

ولم تفصح أوكرانيا عن عدد طائرات "إف-16" التي تلقتها حتى الآن، لكنها تستخدمها بشكل رئيسي لصد الصواريخ الروسية وهجمات الطائرات المسيّرة.