44 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم والاحتلال يكثف غاراته

ارتفعت إلى 44 شهيدا فلسطينيا وعشرات المصابين حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، إذ كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته تزامنا مع قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجولة شرق أوسطية منذ الثلاثاء الماضي.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد في قصف جوي إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما أفاد المراسل نقلا عن مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 26 شخصا وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن الشهداء والجرحى نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي الذي اكتظ بالجرحى وجثث الشهداء، في ظل نقص هائل في المستلزمات الطبية التي يعاني منها المجمع وما تبقى من مستشفيات القطاع.

كما قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وذكرت قناة الأقصى الفضائية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، في حين استهدفت غارة أخرى منزلا في منطقة قيزان جنوبي المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارة على منزل في دير البلح.

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وقد نقل مرسل الجزيرة عن مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة استهدفت منزلا لعائلة شهاب بجباليا البلد شمال القطاع.

غارات متواصلة

وقد تواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع، وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكرت الطواقم الطبية التي نقلت المصابين إلى المستشفى الإندونيسي أن حالتهم بين المتوسطة والخطرة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

ونقلت طواقم الخدمات الطبية المصابين إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وشيع فلسطينيون في غزة جثامين 4 شهداء قضوا في غارات إسرائيلية متفرقة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ونقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

ويتعرض حي الشجاعية منذ نحو 50 يوما لعملية عسكرية إسرائيلية يتخللها قصف جوي وآخر مدفعي على المباني وخيام الأهالي هناك، حيث أفاد المراسل بأن عددا من المواطنين أصيبوا في الغارات ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

في السياق ذاته، أُجلي عدد من المرضى والجرحى من أقسام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة بعد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة إخلاءات جديدة تضمنت مجمع الشفاء.

وتعرض محيط المستشفى لقصف صاروخي إسرائيلي أدى إلى حالة من الذعر بين النساء والأطفال.

وكان الجيش الإسرائيلي صنف المنطقة الغربية من مدينة غزة أنها آمنة وفق منشوراته، مما جعلها أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين.

ومنذ بدء جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمنطقة يوم الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في القطاع، بينهم أطفال ونساء وصحفي، في حين قصف مستشفيين بشكل مباشر، إلى جانب 6 مدارس و3 مراكز تؤوي نازحين، في تصعيد وُصف بالأعنف منذ أسابيع.

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وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.