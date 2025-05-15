قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وتضارب حول هويته

شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة بطائرة مسيرة استهدفت سيارة على طريق أرنون – يحمر في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وفي حين أفادت وسائل إعلام لبنانية أن القتيل هو محمد ماروني، أحد عناصر حزب الله، أكدت وزارة الصحة أن الضحية مدني، دون ذكر اسمه.

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، إن "غارة العدو الإسرائيلي أدت إلى سقوط شهيد"، مشيرة إلى أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة بين منطقتي يحمر وأرنون.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن من جهته أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو نفذت الغارة ضد "أحد عناصر حزب الله" في جنوب لبنان.

وشهد الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية سلسلة اعتداءات إسرائيلية متفرقة. فقد استهدفت الطائرات والمروحيات الإسرائيلية بلدات مركبا وعديسة وحولا وكفركلا، حيث ألقيت قنابل صوتية على منازل ومدارس، منها مدرسة الضهيرة المدمرة في القطاع الغربي، ومنزل في كفركلا.

وفي بلدة العديسة، استهدف الجيش الإسرائيلي غرفة في أحد المنازل فجرا، في حين شنت مروحية "أباتشي" 3 غارات متتالية بعد منتصف الليل على بلدة حولا، استهدفت خلالها مبنى تابعا لجمعية "وتعاونوا".

"الجديد": إستهداف غرفة جاهزة في بلدة عديسة فجر اليوم pic.twitter.com/Zl2BhTyNsT — IMLebanonNews (@IMLebanonNews) May 15, 2025

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وفي تطور منفصل، سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في منطقة علمان – الشومرية، حيث يتابع الجيش اللبناني التحقيق في ملابسات الحادث.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية جبل السدانة في خراج بلدة شبعا بـ8 قذائف، بالتزامن مع استهداف بيوت جاهزة قرب مركز الشؤون الاجتماعية في عيتا الشعب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية خلال 60 يوما، وهي المهلة التي تم تمديدها لاحقا حتى 18 فبراير/شباط.