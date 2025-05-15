اجتماع ثلاثي بعد قرار ترامب بشأن سوريا وخطة أوروبية لتخفيف العقوبات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه سيناقش في اجتماع بنظيريه الأميركي والسوري اليوم الخميس، قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق وخريطة الطريق للمرحلة المقبلة، بينما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف عقوباته مرة أخرى، وفقا لما نقلته رويترز.

وسيلتقي فيدان وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والسوري أسعد الشيباني في أنطاليا التركية على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرار مفاجئ أول أمس الثلاثاء، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. وأوضح ترامب الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، أن قراره جاء بعد مناقشات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي شأن سوري آخر، صرح وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي خلال اجتماع أنطاليا، أن تركيا لم تر بعد أي خطوات من جانب وحدات الشعب الكردية في سبيل تنفيذ اتفاقها مع الحكومة السورية.

وأضاف "ننتظر تنفيذ هذه الخطوات"، مشددا على أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب "حكومة شاملة وقوات مسلحة شرعية واحدة".

وتعد وحدات الشعب الكردية أبرز مكون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي أبرمت في 10 مارس/آذار الماضي اتفاقا مع الحكومة السورية للاندماج في مؤسسات الدولة.

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من ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز، إنها اطلعت على وثيقة تفيد أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اقترحت مزيدا من التخفيف للعقوبات الأوروبية على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات، منها إعادة الإعمار والهجرة.

وخفف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عقوبات في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، غير أن بعض الدول الأعضاء حثت على مزيد من التخفيف للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع ببروكسل الأسبوع المقبل.

ويُجدد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنويا في الأول من يونيو/حزيران.