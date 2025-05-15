وزراء خارجية تركيا وسوريا وأميركا يبحثون تفاصيل رفع العقوبات

اجتمع وزراء خارجية تركيا وسوريا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، لبحث تفاصيل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن الوزير أسعد الشيباني التقى في مدينة أنطاليا التركية، نظيره الأميركي ماركو روبيو بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأضافت الوزارة أن الشيباني ناقش مع نظيره الأميركي "تفاصيل رفع العقوبات عن سوريا" وسبل "بناء علاقة إستراتيجية".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي بأن اللقاء -الذي عقد على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)- يأتي لبحث خريطة الطريق للمرحلة المقبلة على ضوء قرار رفع العقوبات.

وأعلن الرئيس الأميركي في قرار مفاجئ أول أمس الثلاثاء، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح ترامب -الذي التقى نظيره السوري أحمد الشرع في الرياض– أن قراره جاء بعد مناقشات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي شأن سوري آخر، صرح وزير الخارجية التركي بأن تركيا لم تر بعد أي خطوات من جانب وحدات الشعب الكردية في سبيل تنفيذ اتفاقها مع الحكومة السورية.

وأضاف "ننتظر تنفيذ هذه الخطوات"، مشددا على أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب "حكومة شاملة وقوات مسلحة شرعية واحدة".

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وتعد وحدات الشعب الكردية أبرز مكون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي أبرمت في 10 مارس/آذار الماضي اتفاقا مع الحكومة السورية للاندماج في مؤسسات الدولة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز، إنها اطلعت على وثيقة تفيد أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اقترحت مزيدا من التخفيف للعقوبات الأوروبية على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في عدة مجالات، منها إعادة الإعمار والهجرة.

وخفف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عقوبات في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، غير أن بعض الدول الأعضاء حثت على مزيد من التخفيف للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع ببروكسل الأسبوع المقبل.

ويُجدد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنويا في الأول من يونيو/حزيران.