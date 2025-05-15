لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 مايو

أعلنت مجموعة لوفتهانزا للطيران -اليوم الخميس- تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 25 مايو/أيار الجاري على الأقل، في ظل مواصلة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

وقالت لوفتهانزا -في بيان- إن قرار تمديد تعليق الرحلات اتُخذ "بسبب الوضع الراهن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المجموعة التي تضم شركات لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في محيط مطار بن غوريون في الرابع من مايو/أيار.

وسقط الصاروخ قرب موقف للسيارات في المطار الدولي، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح.

والأربعاء، قالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية إن "إيزي جيت، شركة الطيران الاقتصادي البريطانية المنخفضة التكلفة، أعلنت تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 يونيو/حزيران".

وأعلنت شركات طيران دولية أخرى عديدة تمديد إلغاء رحلاتها هذا الأسبوع، بينها الخطوط الجوية الكندية التي قالت إنها لن تعود حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

والأربعاء، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي.

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ويقول الحوثيون إنهم يقصفون إسرائيل "نصرة للفلسطينيين في غزة"، وسيواصلون القصف ما دامت تل أبيب مستمرة في حرب الإبادة الجماعية بدعم أميركي.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.