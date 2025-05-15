قوات الاحتلال تنكل بجثامين شهداء في الضفة وحماس تدعو للنفير

قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نكلت بجثامين شهداء أعدمتهم اليوم الخميس عقب استهداف منزل في طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أعدمت عددا من الشبان الفلسطينيين عقب اقتحام منزل كانت تحاصره، وقالت إن قوات الاحتلال نكلت بجثامين الشهداء قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

وكانت اشتباكات اندلعت في محيط المنزل، وأكدت سرايا القدس– كتيبة طوباس في وقت سابق أن مقاتليها في سرية طمون يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال، وأفادت بوقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "شهداء طمون الأبطال"، ودعت إلى "النفير وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه".

#شاهد |جانب من اقتحام الاحتلال للمنزل الذي حاصره وقصفه في بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/bup8ux0iOx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 15, 2025

من جانب آخر، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت مقهى في محيط جامعة القدس المفتوحة بطوباس، وأظهرت مشاهد نشرت على وسائل التواصل لحظة تفجير المقهى وتصاعد الدخان منه.

وفي السياق، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، أبرزها مخيمات بلاطة شرقي نابلس، وقلنديا شمالي القدس، والفوار جنوبي الخليل.

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ونفذ الجيش حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

هجوم سلفيت

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من هجوم مسلح نفذه فلسطيني واستهدف سيارة قرب مستوطنة بروخين غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن امرأة أصيبت في الهجوم لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم، في حين أصيب شخص آخر بجراح خطيرة.

وتوعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بـ"استخدام جميع الأدوات" للوصول إلى منفذي الهجوم ومحاسبتهم.

من جانب آخر، هدم جيش الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة مجدل بني فاضل جنوبي نابلس شمالي الضفة بدعوى "البناء دون ترخيص" رغم تقديم صاحب المنزل اعتراضا رسميا إلى الجهات الإسرائيلية على قرار الهدم قبل أشهر عدة.

يأتي ذلك في سياق سياسة هدم ممنهجة تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية هدم 152 منزلا ومنشأة خلال أبريل/نيسان الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتسارع إسرائيل خطواتها لفرض سيطرتها على الضفة الغربية عبر سياسة الهدم والتهجير وتوسيع الاستيطان الذي تُجمع قرارات الأمم المتحدة على عدم شرعيته في الأراضي المحتلة.

وبالتزامن مع العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين واعتقال أكثر من 17 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية.