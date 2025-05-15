روبيو: أبلغت نتنياهو قلقنا بشأن غزة ومنفتحون على خطة مساعدات بديلة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اليوم الخميس بقلق الولايات المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة، مشيرا إلى انفتاح واشنطن على خطط بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع المحاصر.

وذكر روبيو في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تشعر بمعاناة الناس في غزة، وتسعى لتوفير المساعدات الإنسانية في القطاع.

وأوضح أن هناك انتقادات لخطة توزيع المساعدات -التي أعدتها إسرائيل مع الولايات المتحدة- وأن الإدارة الأميركية "منفتحة على خطة بديلة".

وقد رفضت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة تحركات إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات، وقالت إن الخطة التي وضعتها تتعارض مع المبادئ الإنسانية.

وتمنع إسرائيل دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، في إطار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع، والتي تتوالى فصولها بعد تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي.

مفاوضات الدوحة

ورفض وزير الخارجية الأميركي التعليق على تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن "هناك دولا منخرطة فيها مثل قطر ومصر وتركيا".

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في تلك الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه لا انفراجة حتى الآن في مفاوضات الدوحة رغم "ضغوط أميركية تمارس على جميع الأطراف".

بيد أنها ذكرت أن إسرائيل تدرس تقليص خططها لتوسيع القتال في غزة من أجل منح فرصة إضافية للمفاوضات.

وتسعى الولايات المتحدة وقطر ومصر إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بعدما تنصل نتنياهو من الاتفاق المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي، وهدد في الآونة الأخيرة بتوسيع حرب الإبادة عبر عملية عسكرية جديدة أُطلق عليها "عربات غدعون" تتضمن خططا لاحتلال القطاع بأكمله.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه يريد أن يتحول قطاع غزة إلى منطقة للحرية بعدما كان مسرحا للحرب والدمار على حد تعبيره.