حماس تدعو لثلاثة أيام غضب بعد تصاعد المجازر الإسرائيلية بغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى حراك شعبي واسع في أرجاء العالم وإعلان الجمعة والسبت والأحد أيام غضب لفضح جرائم الإبادة والتجويع، وللضغط من أجل وقف الحرب على غزة، بعد استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا في أقل من يوم.

وقالت الحركة في بيان، مساء اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال تواصل "ارتكاب مجازرها في قطاع غزة عبر تصعيد همجي للأحزمة النارية والقصف الجوي والمدفعي الذي يستهدف الأحياء السكنية وأماكن اللجوء وخيام النازحين والمستشفيات".

وأشار البيان إلى أن عائلات فلسطينية "أبيدت ومسحت بالكامل من السجل المدني في مشاهد مروعة من القتل الجماعي".

وأضافت أن "إصرار مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة الإبادة الجماعية، مستخدما الحصار وسلاح التجويع لكسر إرادة شعبنا، يشكل جريمة حرب موصوفة، ووصمة عار في جبين العالم".

"التنديد لا يكفي"

وأكدت الحركة أنه "لم تعد البيانات الشكلية والتنديد اللفظي كافيين، والمطلوب تحرك دولي حازم بفرض العقوبات، وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، ووقف كل أشكال الدعم لهذا الكيان المجرم".

ودعت حماس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "تحويل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة إلى أيام غضب شعبي وفعاليات واسعة، لفضح جرائم الإبادة والتجويع، والضغط من أجل وقف هذه الحرب".

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ووثقت مصادر طبية في غزة استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا منذ فجر اليوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي المكثف على أنحاء القطاع، والذي امتد إلى المستشفيات ومراكز الإيواء.

واشتدت الغارات والقصف المدفعي على غزة في الأيام الأخيرة في ظل تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع الحرب عبر عملية عسكرية جديدة أُطلق عليها اسم "عربات غدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بأكمله.

ويأتي هذا رغم جهود تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بعدما تنصل نتنياهو من الاتفاق المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد حوالي 53 ألف فلسطيني وأصيب قرابة 120 ألفا وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.