ترامب يشيد بأمير قطر ويتحدث عن اتفاق قريب مع إيران

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس في الدوحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتحدث عن اتفاق قريب مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب -في كلمة ألقاها بالعاصمة القطرية بحضور مسؤولين أميركيين وقطريين- إن "أمير قطر رجل رائع وقائد كبير ولدينا في هذه المنطقة مواهب قيادية".

وتوجه بالشكر للأمير لأنه "قدم لنا الكثير ومن حيث الاستثمار يمكننا أن نتعاون من أجل مصلحة بلدينا".

وأشاد ترامب مجددا بالرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا "سنرى ما سيحصل بعد رفع العقوبات".

وكان الرئيس الأميركي أجرى أمس في مستهل زيارته للدوحة محادثات مطولة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تكللت بتوقيع اتفاقات.

وقال ترامب إن المحادثات شملت أبرز قضايا العالم وخاصة إيران والحرب في أوكرانيا، وأشاد بدور قطر وبقيادة أميرها في العمل على تسوية كثير من الأزمات، فيما أكد أمير قطر بحث ملفات ثنائية وقضايا المنطقة، وقال إن بإمكان البلدين العمل معا لإحلال السلام.

وفي كلمته بالدوحة اليوم، قال ترامب إن بلاده ستحمي منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأميركي اليوم إلى الإمارات في ختام جولة خليجية شملت السعودية وقطر، وشهدت توقيع اتفاقات تجارية ودفاعية.

#ترمب: على #إيران شكر أمير #قطر شكرا عظيما، فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لإيران على عكس الدوحة، وهي محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربة لهم#الأخبار pic.twitter.com/C7E25dtnwn — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 15, 2025

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إيران وأوكرانيا

وتحدث الرئيس الأميركي اليوم أيضا عن المفاوضات الجارية لتسوية الملف النووي الإيراني والصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب إن إدارته تريد أن تنجح في المفاوضات مع إيران، وعبر عن اعتقاده بقرب التوصل لاتفاق.

وأكد إحراز تقدم في المفاوضات، وأنه وافق إلى حد بعيد على بنود اتفاق.

وأضاف أن بلاده تخوض مفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام، قائلا "نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وتابع أن "إيران محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربه لهم"، وأن "على إيران شكر أمير قطر شكرا عظيما فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لإيران على عكس قطر".

وفي ما يتعلق بتسوية محتملة بين أوكرانيا وروسيا، قال ترامب إنه يعتقد أن شيئا سيتحقق، مؤكدا سعي بلاده لإنهاء الصراع بين البلدين.

وأضاف أنه كان يريد الذهاب إلى تركيا، وأوضح أنه لا يريد أن يستبق الأمور، مشيرا إلى وجود وزير الخارجية ماركو وروبيو هناك لمتابعة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، ذكر ترامب أن بلاده تصنع أفضل أنظمة التسليح في العالم، وأشار إلى أن الطائرات المسيرة باتت تلعب دورا مهما في النزاعات، على غرار ما يجري في أوكرانيا.