ترامب يشيد بأمير قطر ويتحدث عن اتفاق قريب مع إيران

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس في الدوحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتحدّث عن اتفاق قريب مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب -في كلمة ألقاها بالعاصمة القطرية خلال لقائه رجال أعمال قطريين وأميركيين- إن "أمير قطر رجل رائع وقائد كبير، ولدينا في هذه المنطقة مواهب قيادية".

وتوجه الرئيس الأميركي بالشكر إلى الشيخ تميم لأنه قدّم الكثير للولايات المتحدة، مشيرا إلى التعاون في مجال الاستثمار من أجل مصلحة البلدين.

وأشاد ترامب مجددا بالرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا "سنرى ما سيحصل بعد رفع العقوبات".

وكان الرئيس الأميركي أجرى أمس الأربعاء في مستهل زيارته إلى الدوحة محادثات مطولة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تكللت بتوقيع اتفاقات.

وقال ترامب إن المحادثات شملت أبرز قضايا العالم، خاصة إيران والحرب في أوكرانيا، وأشاد بدور قطر وبقيادة أميرها في العمل على تسوية كثير من الأزمات، في حين أكد أمير قطر بحث ملفات ثنائية وقضايا المنطقة، وقال إن بإمكان البلدين العمل معا لإحلال السلام.

وفي كلمته بالدوحة اليوم، قال ترامب إن إدارته ستهتم بمنطقة الشرق الأوسط على عكس إدارة جو بايدن السابقة.

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ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأميركي اليوم إلى الإمارات في ختام جولة خليجية شملت السعودية وقطر، وشهدت توقيع اتفاقات تجارية ودفاعية.

#ترمب: على #إيران شكر أمير #قطر شكرا عظيما، فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لإيران على عكس الدوحة، وهي محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربة لهم#الأخبار pic.twitter.com/C7E25dtnwn — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 15, 2025

إيران وأوكرانيا

وتحدّث الرئيس الأميركي اليوم أيضا عن المفاوضات الجارية لتسوية الملف النووي الإيراني والصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب إن إدارته تريد أن تنجح في المفاوضات مع إيران، وعبر عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق.

وأكد إحراز تقدم في المفاوضات، وأنه وافق إلى حد بعيد على بنود اتفاق.

وأضاف ترامب أن بلاده تخوض مفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام، قائلا "نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة، لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وأشاد الرئيس الأميركي بأمير قطر الذي قال إنه يسعى إلى تجنيب إيران ضربة عسكرية أميركية، وقال إن "إيران محظوظة بأن يكون في قطر أمير يكافح من أجل عدم توجيه ضربه لها"، وأن "على إيران شكر أمير قطر شكرا عظيما، فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية إليها على عكس قطر".

وفي ما يتعلق بتسوية محتملة بين أوكرانيا وروسيا، قال ترامب إنه يعتقد أن شيئا سيتحقق، مؤكدا سعي بلاده إلى إنهاء الصراع بين البلدين.

وأضاف أنه كان يريد الذهاب إلى تركيا، وأوضح أنه لا يريد أن يستبق الأمور، مشيرا إلى وجود وزير الخارجية ماركو روبيو هناك لمتابعة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وتطرق في كلمته إلى غزة، قائلا إنه يريد من الولايات المتحدة أن تجعل منها "منطقة حرية".

وأضاف "لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية.. سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

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وكان الرئيس الأميركي عرض في وقت سابق من العام الحالي خطة لنقل سكان غزة إلى دول مجاورة، لكن الخطة لقيت رفضا واسعا.

من جهة أخرى، ذكر ترامب أن بلاده تصنع أفضل أنظمة التسليح في العالم، وأشار إلى أن الطائرات المسيرة باتت تلعب دورا مهما في النزاعات مثلما يجري بأوكرانيا.