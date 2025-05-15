أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا باليستيًا أطلق من اليمن مما تسبب في تفعيل إنذارات بمناطق عدة.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراض 3 صواريخ أخرى خلال 24 ساعة، وذلك منذ إعلان أنصار الله (الحوثيين) استثناء إسرائيل من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وقد أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب ووسط إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغات بحالات هلع وإصابات طفيفة جراء التدافع نحو الملاجئ.

كما أغلقت السلطات مطار بن غوريون الدولي تحسبا لصاروخ يمني تم إطلاقه نحو وسط إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منظومة حيتس الإسرائيلية اعترضت الصاروخ اليمني.

وأفاد موقع "والا" بتساقط شظايا كبيرة وكثيرة في مستوطنات بين بيت لحم والخليل جراء اعتراض الصاروخ اليمني.

السفير الأميركي: خرجنا من الملجأ

وعقب اعتراض الصاروخ اليمني، قال السفير الأميركي بإسرائيل، مايك هاكابي "خرجنا للتو من الملجأ بعد انطلاق صفارات إنذار سببها إطلاق صاروخ باليستي حوثي".

واعتبر أن "كل صاروخ حوثي هو من صنع إيران التي تكره إسرائيل ولن تنسى أبدا أنها تكره الولايات المتحدة" حسب قوله.

إعلان

وبدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان إن هذه الحكومة أحرقت الردع الإسرائيلي وهي غير قادرة على إعادة الأمن للمواطنين.

وكان نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) قال في مقابلة مع الجزيرة نت قبل 10 أيام: إن الصواريخ التي تطلقها الجماعة تهدف إلى إغلاق مطار بن غوريون وحظر الملاحة فيه حتى يُرفع الحصار ويتوقف العدوان على قطاع غزة.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ نصرة للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة في القطاع.