الجزيرة تعرض مشاهد لكمين نفذته القسام ضد قوات الاحتلال بالشجاعية

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا لعملية جديدة أطلقت عليها "أسود المنطار"، وأظهرت اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وقال أحد مقاتلي القسام في المقطع إنهم رصدوا عددا من جنود الاحتلال خلال محاولتهم التسلل شرقي الشجاعية، فباغتوهم واشتبكوا معهم من المسافة صفر وقتلوا اثنين منهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات من موقعي ناحل عوز والجبل، فقام مقاتلو القسام بقطع الطريق عليهم واستهدفوا عددا من الآليات والجنود بشكل مباشر، كما تم قنص أحد الجنود الإسرائيليين وهو فوق دبابته.

وأظهر الفيديو مقاتلي القسام وهم يفجرون دبابات وآليات إسرائيلية، ويشتبكون مع قوة النجدة الإسرائيلية داخل أحد المنازل المهدمة، بعدما استهدفوا المنزل الذي كانت تتحصن بداخله.

وقالت القسام إن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من كتيبة أليماس (المستعربين) الإسرائيلية، وإصابة آخرين حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. وأكدت أنها نشرت المقطع بعد عودة مقاتليها من العملية.