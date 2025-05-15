صحف عالمية: إسرائيل تمهد الظروف لإبادة الفلسطينيين

تناولت صحف عالمية تطورات الحرب في قطاع غزة الذي قالت إحداها إن إسرائيل تهيئ الظروف لإبادة سكانه، وتحدثت أخرى عن جهود غير معلنة تستهدف إعلان وقف إطلاق نار قبل انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة.

فقد نقلت "لوفيغارو" عن منظمة "أطباء بلا حدود" أن الحكومة الإسرائيلية تهيئ الظروف لإبادة الفلسطينيين وذلك تعليقا على غارات عنيفة شنتها على القطاع أمس الأربعاء.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى تحذيرات منظمات غير حكومية عديدة من وقوع مجاعة جماعية في غزة في حين واصلت إسرائيل منع إدخال المساعدات الغذائية للسكان.

وفي الوقت نفسه، نقلت "يسرائيل هيوم" عن مصادر أن الأميركيين يجرون اتصالات مكثفة مع إسرائيل وأطراف أخرى من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قبل انتهاء زيارة ترامب للمنطقة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر عربية وأميركية أن المقترح الذي يجري العمل عليه ينطلق من وقف فوري للقتال مع إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في غضون أيام، وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل.

وفي السياق نفسه، نقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات خلال الساعات الـ24 الماضية، لكنه لم يتمكن من دفعه لتغيير موقفه من المفاوضات.

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وقال ذلك المسؤول إن إسرائيل "لا تزال ملتزمة" بخطة ويتكوف (التي عدلتها إسرائيل لتشمل إطلاق نصف الأسرى فورا ونزع سلاح حماس) التي تم اقتراحها قبل شهرين ونصف الشهر، وتنص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ونصف جثث الأموات كشرط للدخول في مفاوضات مع وقف للقتال مدته 45 يوما.

نقطة تحول في سوريا

وفي شأن آخر، تناولت "وول ستريت جورنال" الأميركية اللقاء الذي جمع الرئيس بنظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية بعد إعلان الأول رفع العقوبات عن دمشق.

ورجحت الصحيفة أن يمثل هذا اللقاء نقطة تحول في القبول العالمي للشرع، ونقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنهم كانوا يأملون بانتزاع تنازلات كبيرة من الشرع مقابل تخفيف العقوبات.

وأخيرا، قالت "تايمز" البريطانية إن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا يثير قلقا داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن نتنياهو "قد يشعر بالقلق من اتساع الخلاف بينه وبين ترامب".