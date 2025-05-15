رويترز: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ بعض أعضاء إدارته

نسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع جميع العقوبات عن سوريا فاجأ بعض الأعضاء في إدارته.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر رسمية أميركية مطلعة قولها إن كبار المسؤولين في الخارجية والخزانة سارعوا إلى النظر في كيفية إلغاء العقوبات.

كما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه إلى مسؤولي العقوبات في وزارتي الخارجية والخزانة للتحضير لرفعها.

ووفقا للمصادر التي استندت إليها الوكالة، فإن مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة يحاولون فهم كيفية إلغاء عقوبات يعود بعضها إلى عقود.

وكان الرئيس الأميركي أعلن -أول أمس الثلاثاء، في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض- أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.

ووفقا لرويترز، فإنه نادرا ما تكون عملية رفع العقوبات مباشرة، وتتطلب في أغلب الأحيان تنسيقا وثيقا بين عدة أجهزة مختلفة والكونغرس، كما أن تلك العملية تمثل تحديا، خاصة في حالة سوريا، نظرا لتعدد الإجراءات التي تعزلها عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية.

إعلان

وقد التقى ترامب أمس في الرياض الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو اللقاء الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.

وقال بيان للبيت الأبيض بشأن اللقاء إن ترامب طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك توجيه الأمر لجميع "الإرهابيين" الأجانب بمغادرة البلاد، وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين" ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد لقي قرار رفع العقوبات ترحيبا رسميا وشعبيا في سوريا، وعدّه الشرع تاريخيا ويمهد الطريق لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

يُذكر أن الولايات المتحدة أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب لأول مرة عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات أخرى من العقوبات، بما في ذلك عدة عقوبات أضيفت بعد الانتفاضة التي اندلعت عام 2011 ضد نظام بشار الأسد.