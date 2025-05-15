أخبار|جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا سيزور الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات بعد تولي ترامب

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 18: Cyril Ramaphosa president of South Africa looks on during the first working session as part of the G20 Summit 2024 at Museu de Arte Moderna on November 18, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. The 2024 G20 Summit takes place in Brazil for the first time. The event gathers leaders of the most important economies. Starvation, sustainable development and social inclusion are some of the issues to be during the summit. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
رامافوزا اعتبر أن واشنطن "أخطأت تقدير الموقف" في دعوى اضطهاد البيض بجنوب أفريقيا (غيتي)
15/5/2025

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أن الرئيس سيريل رامافوزا سيزور الولايات المتحدة في ٢١ مايو/أيار لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وسط علاقات متوترة منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة مطلع العام الحالي.

وأضاف المصدر ذاته، في بيان أمس الأربعاء، أن زيارة رامافوزا للولايات المتحدة تعد فرصة "لإعادة صياغة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين".

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توترا ملحوظا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوقف ترامب جميع المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا، معبرا عن رفضه لسياسة إصلاح الأراضي التي تنتهجها، ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

واستقبلت إدارة ترامب 49 مواطنا أبيض من جنوب أفريقيا منحتهم صفة لاجئ، بعد أن اعتبرتهم ضحايا للتمييز العنصري، بينما تصر جنوب أفريقيا على تأكيد عدم وجود أدلة على اضطهاد البيض في البلاد، وسبق أن صرّح رامافوزا بأن واشنطن "أخطأت في تقدير الموقف".

وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري ثنائي لجنوب أفريقيا بعد الصين.

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المصدر : رويترز

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