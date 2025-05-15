رئيس جنوب أفريقيا سيزور الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات بعد تولي ترامب

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أن الرئيس سيريل رامافوزا سيزور الولايات المتحدة في ٢١ مايو/أيار لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وسط علاقات متوترة منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة مطلع العام الحالي.

وأضاف المصدر ذاته، في بيان أمس الأربعاء، أن زيارة رامافوزا للولايات المتحدة تعد فرصة "لإعادة صياغة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين".

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توترا ملحوظا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوقف ترامب جميع المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا، معبرا عن رفضه لسياسة إصلاح الأراضي التي تنتهجها، ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

واستقبلت إدارة ترامب 49 مواطنا أبيض من جنوب أفريقيا منحتهم صفة لاجئ، بعد أن اعتبرتهم ضحايا للتمييز العنصري، بينما تصر جنوب أفريقيا على تأكيد عدم وجود أدلة على اضطهاد البيض في البلاد، وسبق أن صرّح رامافوزا بأن واشنطن "أخطأت في تقدير الموقف".

وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري ثنائي لجنوب أفريقيا بعد الصين.