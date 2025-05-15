رئيس الوزراء القطري: هجمات إسرائيل بغزة تؤكد عدم اهتمامها بالمفاوضات

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إسرائيل ردت على جهود التسوية بشن المزيد من الغارات القاتلة على قطاع غزة.

جاء ذلك في حديث أجرته شبكة "سي إن إن" مع رئيس الوزراء القطري، بالتزامن مع استقبال قطر للرئيس الأميركي دونالد ترامب واستضافتها جولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.

وقد شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن هجمات إسرائيل بغزة هذا الأسبوع تؤكد عدم اهتمامها بمفاوضات هدنة.

ووصف التقدم المحرز بإطلاق المواطن الأميركي ألكسندر عيدان بأنه اختراق لإعادة التفاوض لمساره.

لكنه أبدى أسفه لأن إسرائيل ردت على هذا التقدم "بالقصف الجماعي أثناء إرسال الوفد" للتفاوض في الدوحة.

وذكّر بأن سبب الصراع بين إسرائيل ودول المنطقة هو "احتلال أراض فلسطينية وسورية".

إشارة عدم اهتمام

واعتبر تصريح إسرائيل بأنها ستفاوض دون إنهاء الحرب، بمثابة إشارة لعدم اهتمامها بالتوصل لتسوية.

وقال "عبرنا للإسرائيليين عن قلقنا وأبلغناهم بالحاجة للدخول بتفاوض هادف".

وأضاف "نأمل رؤية تقدم ولست متأكدا من حدوثه قريبا مع السلوك الإسرائيلي".

وشدد على أن "الحل صعب في قطاع غزة ما لم تكن الأطراف مستعدة لمفاوضات هادفة".

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في الجانب الإنساني، قال رئيس الوزراء القطري إنه "لا حاجة لخطة أخرى لغزة ويجب السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات".

وأوضح أن قطر لم تتلق أي خطة إنسانية أميركية لغزة "وكل ما سمعناه تقارير إعلامية".

وشدد على وجوب حماية الأمم المتحدة وتمكينها من تقديم المساعدات في غزة.