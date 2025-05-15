ترامب يصل الإمارات في ختام جولته الخليجية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإمارات، ثالث محطات جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

وتقدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مستقبلي ترامب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإماراتيين.

وسيعقد الرئيسان الأميركي والإماراتي في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس جلسة محادثات في "قصر الوطن" بأبو ظبي.

وتمثل الإمارات المحطة الثالثة والأخيرة من جولة ترامب الخليجية التي شملت السعودية وقطر، وشهدت توقيع اتفاقات تجارية ودفاعية.

وقد غادر الرئيس الأميركي الدوحة ظهر اليوم الخميس مختتما زيارة رسمية لقطر استمرت يومين، وقع خلالها البلدان عددا من الاتفاقات، كما أشاد بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتحدّث عن اتفاق قريب مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال دونالد ترامب -في كلمة ألقاها صباح اليوم الخميس بالعاصمة القطرية خلال لقائه رجال أعمال قطريين وأميركيين- إن "أمير قطر رجل رائع وقائد كبير، ولدينا في هذه المنطقة مواهب قيادية".

وتوجه الرئيس الأميركي بالشكر إلى الشيخ تميم لأنه قدّم الكثير للولايات المتحدة، مشيرا إلى التعاون في مجال الاستثمار من أجل مصلحة البلدين.

وأشاد ترامب مجددا بالرئيس السوري أحمد الشرع قائلا "سنرى ما سيحصل بعد رفع العقوبات".

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مباحثات مطولة

وكان الرئيس الأميركي قد وصل إلى الدوحة أمس الأربعاء في مستهل زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي، وأجرى مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استغرقت أزيد من ساعتين تناولت العلاقات الثنائية وملفات المنطقة، وتكللت بتوقيع اتفاقات.

وقال ترامب إن المحادثات شملت أبرز قضايا العالم، خاصة إيران والحرب في أوكرانيا، وأشاد بدور قطر وبقيادة أميرها في العمل على تسوية كثير من الأزمات، في حين أكد أمير قطر بحث ملفات ثنائية وقضايا المنطقة، وقال إن بإمكان البلدين العمل معا لإحلال السلام.

وفي كلمة له بالدوحة اليوم، قال ترامب إن إدارته ستهتم بمنطقة الشرق الأوسط على عكس إدارة جو بايدن السابقة.