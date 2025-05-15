مظاهرة حاشدة في كويتا الباكستانية تضامنا مع غزة

قاد أمير جمعية علماء الإسلام الباكستانية مولانا فضل الرحمن (JUI-F) اليوم الخميس مظاهرة حاشدة في مدينة كويتا (عاصمة إقليم بلوشستان)، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة.

جاءت هذه المظاهرة ضمن سلسلة من "مسيرات المليون" التي أعلن عنها الجمعية في مختلف المدن الباكستانية، بما في ذلك لاهور وبيشاور، بهدف دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وخلال كلمته في المظاهرة اليوم، وصف فضل الرحمن إسرائيل بأنها "دولة غير شرعية ومحتلة"، مؤكدًا أن "الشعب الباكستاني لن يتخلى عن غزة تحت أي ظرف".

وقال إن المواجهة الأخيرة التي وقعت بين الهند وباكستان أظهرت بجلاء التحالف الهندي الإسرائيلي حيث استخدمت أسلحة إسرائيلية ضد باكستان، حتى أنه قال " إسرائيل هاجمت باكستان بالتعاون مع مودي".

وأشار إلى أن جمعيته نجحت في توحيد الأمة الباكستانية ضد أي محاولة للاعتراف بإسرائيل، مضيفا "إذا تمكنا من الحكم، سنجعل إسرائيل ركاما".

وخلال كلمته انتقد فضل الرحمن الصمت العربي والإسلامي تجاه "الإبادة الجماعية" في غزة، متسائلًا: "إذا لم توقظهم شهادة 20 ألف طفل و20 ألف امرأة في غزة، فلن توقظهم هذه المسيرات أيضا".

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وقد شهدت هذه الفعاليات مشاركة جماهيرية كبيرة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف العدوان على غزة، وهتفوا بشعارات مناهضة لإسرائيل، مؤكدين على وحدة الأمة الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية.