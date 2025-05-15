انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب في بغداد تمهيدا للقمة الـ34

انطلق في العاصمة العراقية -اليوم الخميس- اجتماع وزراء الخارجية العرب، ضمن تحضيرات القمة العربية الـ34، المقررة السبت المقبل على مستوى القادة.

وبدأ الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي تحدث عن مخرجات القمة العربية التي عقدت في بلاده يوم 16 مايو/أيار 2024.

وسلّم الزياني رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لنظيره العراقي فؤاد حسين.

وألقى حسين كلمة بلاده، أكد فيها دعم العراق لاستقرار سوريا، وأن فلسطين "قضيتنا المركزية" مضيفا أن "العراق يجدد مواقفه السابقة ودعمه للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".

وطالب الوزير العراقي بـ"السماح بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني وإعادة عمل منظمات الإغاثة".

بينما اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط -في كلمته- أن "مخطط الاحتلال لا يعرف نهاية ليس في فلسطين فقط بل في سوريا ولبنان".

وبعد ذلك، أعلن وزير الخارجية العراقي انتهاء الجلسة الافتتاحية، وبدء جلسة "عمل مغلقة".

وبدأ وزراء الخارجية العرب -أمس- التوافد إلى بغداد، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر الـ19 على التوالي، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان.