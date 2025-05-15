انتقادات حادة للإخبارية السورية بعد ظهور محمد هويدي على شاشتها

أثار ظهور الكاتب والمحلل السياسي محمد هويدي المعروف بانتمائه ودعمه للنظام السوري السابق -بحسب وصف العديد من السوريين- على شاشة قناة الإخبارية السورية موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الإعلامية والشعبية، خاصة بين المعارضين للنظام.

وتنوعت هذه الردود بين الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي والتحليلات في وسائل الإعلام والانتقادات الموجهة لأداء القناة ومهنيتها.

الى @AlekhbariahSY قناة الاخبارية السورية.. على أي أساس يتم استقبال الشبيح محمد هويدي، الذي لايزال متمسك بالتشبيح لبشار الاسد حتى الان؟! pic.twitter.com/j4hQc0k6so — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) May 14, 2025

واعتبر كثير من السوريين على منصات التواصل الاجتماعي ظهور هويدي "استفزازا لمشاعر الضحايا وذويهم".

وقال مغردون إن القناة الإخبارية السورية ترتكب "جريمة إعلامية بحق السوريين" باستضافتها محمد هويدي، واصفين إياه بأنه "مجرم بالتحريض، وممجد للكيميائي، وشتّام للحرائر، ومروّج لأقذر الأكاذيب عن الثورة وأهلها".

تعيين المقدم حكيم الديري، الملقب بـ ضياء الدين العمر، مسؤولًا أمنيا في محافظة اللاذقية، سلطة الملثمة. سلطة تلوذ بالظلال، تتحرك كخفافيش الليل، مرعوبة ومرتبكة، تفتقر إلى الشجاعة لمواجهة الحقيقة أو الظهور بوجه مكشوف أمام الناس. pic.twitter.com/eEeLnltSzz — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) May 12, 2025

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وأكدوا أن ظهوره على شاشة رسمية سورية ليس إلا "إهانة متعمدة للسوريين واستهزاء بدمائهم".

ورأى آخرون أن استضافة محمد هويدي على الإخبارية السورية ليست مجرد سقطة، بل "جريمة بحق سوريا الجديدة"، وأن ما جرى يدل إما على جهل مسؤولي القناة (إدارة، تحرير، إنتاج، تقديم) بهوية أعداء الشعب السوري أو أنه "تطبيع مقصود مع القتلة".

يتحمل استقبال هذا الارهابي المجرم هويدي على الإخبارية السورية ، وزير الإعلام حمزة مصطفى … وليس أي أحد آخر … ولم نكن نتوقع منه أفضل من ذلك .. بل أسوأ

هذه جريمة بحق الشعب السوري يستحق مرتكبها الإقالة من عمله فوراً

هذا التلفزيون ملك الشعب السوري ولا يحق لأحد أن يستضيف شخص عدو… pic.twitter.com/F4bW17IXdq — عمار آغا القلعة | Ammar (@Ammaraghaalkala) May 14, 2025

وطالب هؤلاء بإقالة كل من ساهم في هذا الحدث، مؤكدين أن "هذا التلفزيون ملك للشعب السوري، ولا يحق لأحد أن يستضيف عدوا لئيما لثورته على شاشته".

وأشار ناشطون أيضا إلى أن محمد هويدي كان يمجد قتل السوريين بالبراميل، ويدعو لإبادة أهل إدلب، ويتهم شرف السوريات من خلال ترويجه فكرة "جهاد النكاح"، وطالبوا باعتذار رسمي من مدير القناة ورئيس التحرير وعدم تكرار مثل هذه السقطات، أو استقالتهما فورا.

استضافة المجرم الإرهابي محمد هويدي على الإخبارية السورية ليست سقطة، هذه جريمة بحق سوريا الجديدة، ومما يُستخلص منها، أن (مدير القناة، رئيس التحرير، منتج الأخبار، المذيع…) لا يعرفون من هم أعداء سوريا، أو أنه (تطبيع) مقصود مع القتلة.

هذه ليست سقطة، هذه جريمة.. pic.twitter.com/8r7GzKaJsM — ياسر الأطرش (@yaser_atrash) May 14, 2025

وتساءل مدونون "على أي أساس يتم استقبال "الشبيح" محمد هويدي الذي لا يزال متمسكا بالتشبيح لبشار الأسد حتى اليوم؟".

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وأعاد ناشطون سوريون نشر العديد من تدوينات محمد هويدي السابقة التي أيد فيها ممارسات النظام من قتل وتهجير بحق الشعب السوري، كما أعادوا تداول الأخبار التي روج لها بعد سقوط النظام.

وحتى الآن لم تصدر قناة الإخبارية السورية بيانا رسميا بشأن استضافة هويدي أو موجة الانتقادات الواسعة التي واجهتها جراء ذلك.