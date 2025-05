المتحدثة باسم البيت الأبيض تنشر رسالة إلى ترامب من نادل كشميري بقطر

شاركت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، حديثا مقتضبا جرى بينها مع نادل كشميري، بينما كانت تتناول وجبة الإفطار في العاصمة القطرية الدوحة خلال وجودها ضمن الوفد المرافق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارته لقطر.

وقالت كارولين ليفيت إن نادلا كشميريا طلب منها أن تشكر الرئيس دونالد ترامب نيابة عنه، وحين سألته عن السبب، بدا أن ذلك يعود لتقدير منه لدور الرئيس ترامب في وقف الحرب بين الهند وباكستان، والتي كادت تتحول إلى حرب نووية.

فقد قال النادل -الذي لم تذكر اسمه- إنه من كشمير، وقد تعذرت عليه العودة إلى موطنه هناك بسبب الصراع الذي اندلع فجأة بين البلدين النوويين، ولكن مخاوفه تبددت بعد أن أبلِغ أخيرا بأنه أصبح قادرا على العودة إلى الديار، إثر صمت البنادق وتوقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب ونائبه جيه دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو.

This morning at breakfast in Doha, my waiter told me to thank President Trump for him.

I asked him why.

He told me he is from Kashmir, and he has been unable to return home in recent weeks due to the India-Pakistan conflict.

But he was just notified that he’s now able to…

— Karoline Leavitt (@karolineleavitt) May 15, 2025