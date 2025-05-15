الدويري: كمين الشجاعية يكشف استخدام المقاومة لأسلحتها بشكل مثالي

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن العملية التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوات الاحتلال في الشجاعية شمالي قطاع غزة، تؤكد أنها لا تزال قادرة على تنفيذ كمائن مركبة، واستخدام الأسلحة المتوفرة لديها بشكل مثالي.

وأضاف خلال تحليل للجزيرة أن الكمين يمر بمراحل الرصد والمراقبة والاستهداف عندما تصبح القوات في مرمى الأسلحة المستخدمة، ثم تبدأ القوات المساندة في استخدام الأسلحة الرشاشة لتقديم الدعم.

وتعكس هذه العمليات -برأي الدويري- قدرة مقاتلي المقاومة على تنفيذ عمليات نوعية بما يتوفر لديهم من أسلحة رغم ما يتعرض له القطاع من حصار وإبادة.

استخدام مثالي للأسلحة

وأوضح الخبير العسكري أن الكمائن لا يمكن أن تتشابه في ما بينها، مشيرا إلى أن كافة الكمائن التي نشرتها المقاومة خلال الأسابيع الماضية كانت كلها مركبة ومرحلية لكنها اختلفت في طبيعتَي الأرض والهدف المقصود.

وعزا ذلك إلى ضرورة تكيّف المقاتل مع أرض المعركة وظروفها، لكنه أكد أن القاسم المشترك بين كل هذه العمليات هو دقة الرصد والكفاءة في استخدام الأسلحة المناسبة لكل هدف، وتعزيز الهجوم بالأسلحة الرشاشة. ووصف استخدام المقاومة للأسلحة المتوافرة لها بـ"المثالية في ظل الظروف المحيطة بها".

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، نشرت القسام مقطعا لعملية جديدة -أطلقت عليها "أسود المنطار"- أظهر اشتباك مقاتليها مع قوات وآليات الاحتلال في الشجاعية، وقالت إنه أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين.