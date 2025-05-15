الإعلان عن إحباط هجوم لتنظيم الدولة على قاعدة أميركية بميشيغان

أعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، توقيف أميركي كان عنصرا في الحرس الوطني، بشبهة التخطيط لمهاجمة قاعدة عسكرية لحساب تنظيم الدولة الإسلامية في ميشيغان بشمال شرق الولايات المتحدة.

وأوقف عمار عبد المجيد محمد سعيد البالغ (19 عاما)، وهو من سكان ملفينديل في ولاية ميشيغان، و"عضو سابق في الحرس الوطني لجيش ميشيغان، بعد محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية في وورن بولاية ميشيغان لحساب تنظيم الدولة الإسلامية" وفقا لبيان صادر عن السلطات القضائية والعسكرية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إنه يؤكد التقارير الواردة بأن فرقا من المكتب وشركاءه أحبطوا محاولة هجوم لتنظيم الدولة على قاعدة عسكرية في ميشيغان.

عميلان يوقعان المتهم

ووفقا للشكوى الواردة في البيان، فقد أوقع به عنصران في القوى الأمنية الأميركية، أخبراه في أبريل/نيسان، أنهما سينفذان خطته، وهو ما دفعه لتقديم مساعدة مادية للمخطط الهجومي بحسب الشكوى الواردة في البيان.

وأضاف البيان أن المساعدة تضمنت "توفير ذخيرة ومخازن خارقة للدروع والتحليق بمسيرة فوق (القاعدة) لاستطلاع عملياتي، وتدريب العملاء على استخدام الأسلحة النارية وصنع قنابل حارقة لاستخدامها في الهجوم، والتخطيط لتفاصيل الهجوم وخصوصا كيفية دخول (القاعدة) والمبنى الذي سيتم استهدافه".

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وسيواجه المتهم عقوبة السجن 20 عاما، بعد أن أوقف يوم الثلاثاء وهو اليوم المحدد لتنفيذ الهجوم.

وقال القائد العام لقيادة مكافحة التجسس في سلاح البر ريت آر كوكس "إن توقيف هذا الجندي السابق تذكير صارخ بأهمية جهودنا في مجال مكافحة التجسس في تحديد وتحييد الذين يسعون إلى الإضرار بأمتنا".