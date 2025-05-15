حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة ترتفع إلى 217

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء إلى 217 منذ بدء الإبادة الجماعية، التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 217 بعد استشهاد الصحفي أحمد أنور عبد الهادي الحلو، الذي يعمل في مجال التصميم والمونتاج بشبكة قدس الإخبارية.

وأدان المكتب استهداف وقتل واغتيال إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا المؤسسات الحقوقية والصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد صحفيي غزة.

وحمّل البيان الاحتلال والإدارة الأميركية والدول الداعمة للإبادة الجماعية، مثل "المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا"، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط الفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين بغزة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد الصحفي حسن سمور، خلال قصف استهدفه مع أفراد عائلته بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وفجر الثلاثاء الماضي، اغتال الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الجريح حسن إصليح أثناء تلقيه العلاج، بقصف على مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة، بالقتل والتدمير والتجويع والتهجير، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.

كما يستمر بقتل الصحفيين، عبر الاستهداف المباشر والمتعمد أينما وجدوا، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

ومنذ أكثر من 19 شهرا، تواصل إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خلّفت ما يقارب 173 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.