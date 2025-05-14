ويتكوف يدرس مقترحات إضافية ويدعو نتنياهو لتوسيع صلاحيات وفده المفاوض

تتواصل المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة -اليوم الأربعاء- للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى، في حين أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي يحاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع صلاحيات الوفد المفاوض.

وقالت مصادر للجزيرة إن ويتكوف ومسؤولين قطريين التقوا وفد التفاوض الإسرائيلي أمس الثلاثاء في اجتماع دام ساعتين.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوفد الإسرائيلي يواصل محادثاته في قطر برفقة ستيف ويتكوف وآدم بولر مبعوثَي الرئيس الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ويتكوف يدرس مقترحات إضافية للإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة على دفعات "بهدف الدفع نحو وقف القتال".

وذكرت المصادر نفسها أن ويتكوف يحاول إقناع نتنياهو بتوسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي في الدوحة.

ووصل الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة -أمس الثلاثاء- بإيعاز من نتنياهو بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع ويتكوف ومكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويضم الوفد نائب مدير جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي تعرّفه إسرائيل بالحرف "إس" فقط، ومبعوث شؤون الأسرى غال هيرش، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أوفير فالك، وممثلين عن الاستخبارات الخارجية (الموساد) واستخبارات الجيش.

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وتسعى الولايات المتحدة وقطر ومصر إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بعدما تنصل نتنياهو من الاتفاق المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي، ولوّح خلال الأيام الأخيرة بتوسيع حرب الإبادة عبر عملية عسكرية جديدة أُطلق عليها "عربات غدعون".

وقد أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -أمس الاثنين- عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر بعد اتصالات مع الإدارة الأميركية.

وقالت حماس إن هذه الخطوة جاءت بعد "اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية"، مؤكدة استعدادها "للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة".