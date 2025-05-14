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وفاة العلامة الموريتاني الشيخ ولد فتى

العلامة ولد فتى أحد أبرز علماء موريتانيا
الشيخ محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب بـ"ولد فتى" (الجزيرة)
14/5/2025

توفي العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب بـ"ولد فتى"، أحد أبرز علماء موريتانيا، في مستشفى بالعاصمة التونسية صباح اليوم الأربعاء.

وقد نعاه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقال إن الشيخ "اشتهر بخطبه المنبرية القوية واهتمامه بقضايا الأمة، لا سيما القضية الفلسطينية".

ويعد الشيخ ولد فتى أحد مؤسسي جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، وهو عضو مجلسي الحكماء والشورى بالجمعية، وقد دأب على تنظيم رحلات علمية ودعوية في أنحاء موريتانيا وفي البلدان المجاورة.

وهو أحد العلماء البارزين في علوم التفسير واللغة، وكانت له دروس عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقد أصيب الشيخ ولد فتى بوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها إلى تونس لتلقي العلاج، قبل أن يوافيه الأجل صباح اليوم الأربعاء.

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المصدر : الجزيرة + الصحافة الموريتانية

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