وفاة العلامة الموريتاني الشيخ ولد فتى

توفي العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب بـ"ولد فتى"، أحد أبرز علماء موريتانيا، في مستشفى بالعاصمة التونسية صباح اليوم الأربعاء.

وقد نعاه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقال إن الشيخ "اشتهر بخطبه المنبرية القوية واهتمامه بقضايا الأمة، لا سيما القضية الفلسطينية".

ويعد الشيخ ولد فتى أحد مؤسسي جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، وهو عضو مجلسي الحكماء والشورى بالجمعية، وقد دأب على تنظيم رحلات علمية ودعوية في أنحاء موريتانيا وفي البلدان المجاورة.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعزي في وفاة الشيخ العلّامة محمد عبد الرحمن بن أحمد، الملقب بـ”ولد فتى”، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في أحد المستشفيات التونسية، حيث كان يتلقى العلاج إثر وعكة صحية ألمّت به.

ويعد الشيخ ولد فتى – رحمه الله تعالى – أحد أبرز العلماء… pic.twitter.com/Cdbgraul7g — الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (@iumsonline) May 14, 2025

وهو أحد العلماء البارزين في علوم التفسير واللغة، وكانت له دروس عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقد أصيب الشيخ ولد فتى بوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها إلى تونس لتلقي العلاج، قبل أن يوافيه الأجل صباح اليوم الأربعاء.