من لقطة عفوية إلى رمز للأخوة.. سوريون يتفاعلون مع حركة يد ابن سلمان

ضجت منصات التواصل الاجتماعي السورية بحركة يد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

فقد عبر الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بهذا القرار بوضع يديه على صدره، في إشارة واضحة إلى فرحته بنجاح مساعيه في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

فرحـة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بعد تصريح الرئيس الامريكي ترامب برفع العقوبات عن سوريا فرحة زعيم ورجل غيور على عروبته ويريد النهضة للعرب 💚🇸🇦🇸🇾

pic.twitter.com/kSClvHxM0E — عمرو (@bt3) May 13, 2025

وأصبحت هذه الحركة الأكثر تداولا بين السوريين، حيث اعتبرها الكثيرون بمثابة رسالة شكر وتقدير لولي العهد السعودي.

وانتشرت على منصات التواصل صور ورسومات كاريكاتيرية وصور معالجة رقميا تبرز تفاعل الأمير محمد بن سلمان خلال إعلان ترامب رفع العقوبات، واستخدم النشطاء هذه اللقطة في منشوراتهم وتغريداتهم، واعتبروها لحظة تاريخية.

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ورأى مدونون أن هذه الحركة أصبحت رمزا للمحبة بين الشعبين السوري والسعودي، مؤكدين أن حركة الأمير محمد بن سلمان ستظل حاضرة في الذاكرة سنين طويلة، أطول من سنوات الظلم التي عاشتها سوريا.

الفرحة الكبرى 💚

رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا..

شكراً لأهلنا في مملكة الخير💚..

شكراً لكم يا أهلنا .. يا إخوتنا وسندنا.. pic.twitter.com/dxi13ZJPO2 — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) May 13, 2025

كما أشار آخرون إلى أن هذه الحركة العفوية، التي خرجت من قلب ولي العهد، سرعان ما تحولت إلى رمز لامتنان السوريين، وتصدرت قائمة الترند في سوريا.

الحركة العفوية التي صدرت عن الأمير محمد بن سلمان

لحظة إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سوريا لم

تكن إيماءة بروتوكولية بل بدت كنبضة صادقة من قلب

كبير.. وضعه يديه على صدره في حركة امتنان شفافة لم

يكن إلا انعكاسًا لروح الأخ الأكبر الذي يفرح لفرج إخوته

الصغار لقد أوحت تلك اللحظة بأن pic.twitter.com/duGZRiXStA — سهيل اليماني (@sohil1zz) May 14, 2025

وعبر سوريون عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية لموقفها الداعم في رفع العقوبات.

كما وجه سوريون الشكر لدولتي قطر وتركيا لوقوفهما مع الشعب السوري ودعم ملف رفع العقوبات، معتبرين أن المساعي المشتركة لهذه الدول الثلاث دليل على صدق دعمهم لإعادة سوريا إلى مكانها الصحيح بعد سنوات من الدمار التي خلفها نظام بشار الأسد.

مبارك ياسوريا العظيمة

مبارك ياشعبنا الصامد شكرا السعودية قيادة وشعب pic.twitter.com/dMFaTPhfVE — محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) May 13, 2025

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر خروج السوريين إلى الشوارع احتفالا بقرار رفع العقوبات، رافعين الأعلام السعودية، تعبيرا عن فرحتهم وامتنانهم.

حماة الآن.. مع لافتة "حلاوة الجبن سعودية" pic.twitter.com/297a0UF7KR — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 13, 2025