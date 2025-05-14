محادثات بين إيران و3 دول أوروبية وترامب متفائل بنجاح الدبلوماسية

أعلنت إيران أنها ستعقد محادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعد غد الجمعة في إسطنبول، بعدما عقدت 4 جولات من المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، في حين أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بنجاح الدبلوماسية مع طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات صحفية عقب اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين إيران والدول الأوروبية ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأعرب عراقجي عن استعداد بلاده للدخول في محادثات مباشرة مع الدول الأوروبية تزامنا مع المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

ومضى قائلا "للأسف، الأوروبيون أصبحوا في عزلة نسبية في هذه المفاوضات بسبب السياسات التي ينتهجونها. نحن لا نرغب في وضع كهذا".

وفرنسا وألمانيا وبريطانيا هي أطراف -إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا- في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، والذي انسحب منه ترامب عام 2018 خلال ولايته الأولى واعتمد سياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران.

"رؤية مغلوطة"

ورفض عراقجي "الرؤية المغلوطة جدا" للرئيس الأميركي بشأن إيران، بعدما انتقد ترامب خلال زيارته السعودية أمس الثلاثاء قادة إيران وطريقتهم في إدارة البلاد.

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وقال وزير الخارجية الإيراني للصحفيين "استمعت إلى تصريحاته مساء أمس، وهي للأسف رؤية مغلوطة جدا".

وأضاف أن الولايات المتحدة "هي التي منعت تقدم إيران عبر العقوبات"، ورأى أن ترامب "يتجاهل جرائم إسرائيل ويريد تصوير إيران على أنها تهديد للمنطقة".

وعادت الولايات المتحدة لإجراء محادثات غير مباشرة مع إيران في 12 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن أرسل ترامب رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي دعاه فيها إلى بدء مفاوضات نووية جديدة، وهدد ضمنيا باستخدام القوة.

واستضافت العاصمة العمانية مسقط الأحد الماضي جولة رابعة من المباحثات بين واشنطن وطهران، قال عنها عراقجي في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنها كانت "أكثر جدية وصعوبة من سابقاتها".

ترامب متفائل

وأعرب ترامب اليوم الأربعاء عن أمله في نجاح مساعيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة "لدي شعور بأن الأمر سينجح".

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية العمانية، التي اضطلعت بدور الوساطة منذ انطلاق المحادثات في أبريل/نيسان، عن جولة خامسة من المحادثات.

وتسعى الولايات المتحدة لإقناع إيران بتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم وإرسال ما لديها من يورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.

أما إيران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق كما حدث عام 2018.