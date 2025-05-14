"قيصر" يوجّه رسالة للسوريين بعد قرار ترامب رفع العقوبات

وجّه فريد المذهان، المعروف سابقا باسم "قيصر"، رسالة للسوريين بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام المخلوع.

وتقدم المذهان، الذي ساهمت آلاف الصور التي وثقها وسربها حول جرائم القتل والتعذيب في سجون النظام المخلوع بفرض عقوبات عليه، بالتهنئة للشعب السوري برفع العقوبات الأميركية، واصفا هذه الخطوة بأنها بداية مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.

وقال المذهان، في مقطع مصور عبر صفحته بفيسبوك، "بمشاعر يملؤها الفرح والأمل نبارك لأهلنا في سوريا رفع العقوبات الأميركية، ونسأل الله أن تفتح هذه الخطوة المباركة أبواب الخير والازدهار، وأن تكون بداية مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار".

وتوجّه المذهان بالشكر للدول والشخصيات التي وقفت إلى جانب سوريا في أحلك الظروف، وساهمت اليوم برفع العقوبات التي تسببت بها جرائم النظام المخلوع.

مباركٌ عليكم يا شعبَ سوريا العظيم، أدامَ الله عليكم الفرحَ والسرور، وجعل أيامكم عامرةً بالأمن والسلام. pic.twitter.com/CavVZT0bKr — Farid Almazhan (فريد المذهان) (@faridalmazhan) May 14, 2025

وأعرب المذهان عن أمله في أن تستغل الحكومة السورية ما وصفها باللحظة التاريخية، وأن تسعى لتحقيق تطلعات أبناء الوطن في العيش الكريم.

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وكان المذهان يعمل رئيسا لقلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية التابعة للنظام المخلوع في دمشق، وقد كشف عن هويته لأول مرة في فبراير/شباط الماضي عبر مقابلة مع الجزيرة، وذلك بعد أن تخفّى لسنوات تحت اسم "قيصر"، حيث خاطر بحياته عبر تسريبه آلاف الصور التي توثّق جرائم القتل والتعذيب بحق المعتقلين.

وساهمت هذه الصور مع شهادات أخرى في فرض عقوبات على النظام المخلوع، أبرزها قانون "قيصر" الأميركي، تسببت بإنهاكه وسقوطه في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني المذهان على هامش زيارتهما إلى فرنسا في السابع من مايو/أيار الجاري.