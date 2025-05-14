أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، في حين قال جيش الاحتلال إنه يحقق في تفاصيل العملية.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن إطلاق النار استهدف سيارة إسرائيلية قرب المستوطنة، ما أدى إلى وقوع إصابتين، إحداهما خطيرة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى المنطقة لتمشيطها بحثا عن منفذي العملية، وفقا لما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية.

من مكان عملية إطلاق النار غرب سلفيت، والتي أسفرت عن إصابتين إحداها "موت سريري" والثانية خطيرة وانسحاب المنفذ من المكان. pic.twitter.com/0DvD9G3vlc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2025

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مداخل عدة بلدات بمحافظة سلفيت.

يشار إلى أن بروخين مستوطنة أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية.

من محيط مكان #عملية_سلفيت التي وقعت قرب مستوطنة "بروخين" وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر. pic.twitter.com/mmFxCeghrf — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 14, 2025

حماس تبارك العملية

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".

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وأضاف في منشور على تليغرام "ندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعا عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة".

وفي بيان آخر، قالت حركة حماس إن "عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت سيارة للمستوطنين قرب بلدة بروقين غرب سلفيت، تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة وعدوانه المستمر بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة وبحق أسرانا ومقدساتنا".

وأضافت أن هذا العمل "يمثل نبض الضفة الحقيقي، ويعكس روح المقاومة المتأصلة في أبناء شعبنا الذين لا يرضون بالظلم والعدوان".

ودعت حماس جماهير الضفة إلى "مزيد من العمليات الموجعة للاحتلال وقطعان مستوطنيه، وإلى التوحد خلف خيار المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال وغطرسته".