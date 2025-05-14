إصابة إسرائيلية بجراح خطيرة في إطلاق نار شمالي الضفة

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، فيما قال جيش الاحتلال إنه يحقق في تفاصيل العملية.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن إطلاق النار استهدف سيارة إسرائيلية قرب المستوطنة، ما أدى إلى وقوع إصابتين، إحداهما خطيرة.

من مكان عملية إطلاق النار غرب سلفيت، والتي أسفرت عن إصابتين إحداها "موت سريري" والثانية خطيرة وانسحاب المنفذ من المكان. pic.twitter.com/0DvD9G3vlc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2025

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى المنطقة لتمشيطها بحثا عن منفذي العملية، وفقا لما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مداخل بلدات بمحافظة سلفيت.

يشار إلى أن بروخين مستوطنة أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت سيارة للمستوطنين قرب بلدة بروقين غرب سلفيت، تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة وعدوانه المستمر بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة وبحق أسرانا ومقدساتنا".