ولي العهد السعودي يفتتح القمة الخليجية الأميركية بالرياض

افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان -اليوم الأربعاء- القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تبحث ملفات إقليمية بارزة، وتضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وقال ولي العهد السعودي خلال كلمة الافتتاح إن القمة الخليجية الأميركية تعكس حرصا على تطوير التعاون والعمل الجماعي من أجل استقرار المنطقة.

وأضاف "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية".

وأشاد ابن سلمان بالقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب أمس برفع العقوبات عن سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى الرياض صباح اليوم للمشاركة في القمة.

ووصل أيضا نائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد أيضا إلى العاصمة السعودية لحضور القمة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

كما وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في القمة نيابة عن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وصل إلى الرياض الثلاثاء، للمشاركة في أعمال القمة.

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والثلاثاء، وصل ترامب إلى السعودية، في مستهل أول جولة له بالشرق الأوسط خلال ولايته الرئاسية الثانية، تقوده لقطر والإمارات.