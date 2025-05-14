عاجل.. مراسل الجزيرة: عودة التوتر في العاصمة الليبية بين كتائب تابعة للحكومة وقوات الشرطة القضائية وجهاز الردع
14/5/2025-|آخر تحديث: 02:49 (توقيت مكة)
مراسل الجزيرة: عودة التوتر في العاصمة الليبية بين كتائب تابعة للحكومة وقوات الشرطة القضائية وجهاز الردع.
مراسل الجزيرة: أصوات الرصاص تسمع بين حين وآخر في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس.
مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر: قوات حكومة الوحدة الوطنية تحاول بسط سيطرتها على سجون ومقار جنوب ووسط طرابلس.
مراسل الجزيرة : 3 بلديات في العاصمة طرابلس تعلن تعليق الدراسة والامتحانات على خلفية التوتر الأمني.
مراسل الجزيرة : مطار معيتيقة الدولي شرقي طرابلس يحول جميع رحلاته إلى مطار مصراتة على خلفية التوتر الأمني
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة