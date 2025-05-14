إعلام إسرائيلي: استهدفنا مسؤولا كبيرا في حزب الله

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني تأكيده استهداف مسؤول كبير في حزب الله اللبناني -اليوم الأربعاء- بقصف مسيّرة إسرائيلية طال جنوب لبنان.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي قصف سيارة في منطقة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مدخل وادي الحجير لناحية بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي البلاد، دون ذكر من استهدف القصف أو مصيره.

مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق وادي الحجير – قعقعية الجسر منذ قليل #لبنان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/MOCW8c4yVJ — wafaa baydoun وفاء بيضون (@wafaa_baydoun23) May 14, 2025

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس تنفيذ هجومين باستخدام طائرات مسيّرة ضد عناصر من حزب الله بالجنوب اللبناني.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن إسرائيل تنفذ هجمات شبه يومية في لبنان وصل عددها ما لا يقل عن 2777 خرقا له، مما خلّف 199 قتيلا و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تتنصل إسرائيل من استكمال انسحابها بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.