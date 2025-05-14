أمير قطر يستقبل ترامب بمستهل زيارته للدوحة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في الدوحة بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، وذلك بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض أمس الثلاثاء.

وتوجه ترامب إلى الدوحة بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأميركية في الرياض، حيث ألقى كلمة قال فيها إن "الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية وإستراتيجية في قلب العالم"، مؤكدا التطلع للعمل مع دول المنطقة.

كما تأتي زيارته إلى الدوحة بعد عقده لقاء -هو الأول من نوعه- مع الرئيس السوري أحمد الشرع شارك به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي إلى العاصمة القطرية في وقت ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الدوحة شهدت جلسة مباحثات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، شارك فيها وفد إسرائيلي رفيع المستوى وكل من المبعوث الأميركي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بوهلر.

ونشرت مارغو مارتن مساعدة الرئيس الأميركي فيديو يظهر طائرات "إف-15" تابعة للقوات الجوية القطرية ترافق الطائرة التي تحمل الرئيس الأميركي في زيارته إلى قطر.

Qatari F-15’s providing honorary escort for Air Force One! 🇺🇸🇶🇦 pic.twitter.com/nUsif3HWrh — Margo Martin (@MargoMartin47) May 14, 2025

ومن المخطط أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا الخميس إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن زيارة ترامب تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2003.

وأضافت أن الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها المنطقة والعالم.