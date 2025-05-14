الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن، وقال إن المناطق التي سيتم استهدافها هي رأس عيسى والحديدة والصَّليف.

جاء ذلك عقب وقت قصير من إعلانه أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة إكس اليوم، "نحثكم على إخلاء هذه الموانئ والابتعاد عنها حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول إلى هدفه قبل نجاح عملية الاعتراض.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية بمستوطنات في الضفة الغربية، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق وسط إسرائيل والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بأنها "جريمة حرب"، وفق تعبيره، وذلك بعد إطلاق جماعة أنصار الله 3 صواريخ على إسرائيل خلال 24 ساعة.

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ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ مساندة للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك ما دامت تواصل تل أبيب حرب الإبادة في القطاع.