عاجل| الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل.

القناة 12: تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل.

يديعوت أحرنوت: الصاروخ اليمني الذي تم اعتراضه هو الثالث خلال 24 ساعة.

وسائل إعلام إسرائيلية: تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل.

الشرطة الإسرائيلية: نناشد المواطنين التحلي بالمسؤولية وعدم الاقتراب من أجسام مشبوهة.

التفاصيل بعد قليل..