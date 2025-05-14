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عاجل| الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل
14/5/2025-|آخر تحديث: 08:13 (توقيت مكة)
الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل.
القناة 12: تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل.
يديعوت أحرنوت: الصاروخ اليمني الذي تم اعتراضه هو الثالث خلال 24 ساعة.
وسائل إعلام إسرائيلية: تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل.
الشرطة الإسرائيلية: نناشد المواطنين التحلي بالمسؤولية وعدم الاقتراب من أجسام مشبوهة.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة