زلزال باليونان تشعر به مصر وتركيا ولا أضرار

ضرب زلزال جزيرة كريت اليونانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وشعرت به أيضا مناطق في مصر وتركيا دون تسجيل أنباء عن ضحايا أو أضرار.

وحسب مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، فقد بلغت شدة زلزال كريت 6.3 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه على عمق 83 كيلومترا، قبالة سواحل جزيرتي كريت وسانتوريني.

أما هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقالت إن مركز الزلزال كان على عمق 78 كيلومترا تحت سطح الأرض، وعلى بعد نحو 15 كيلومترا جنوب مدينة فراي.

في غضون ذلك، أفاد سكان في مصر بشعورهم بهزة أرضية بعد منتصف الليلة الماضية، لكن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قال إن أجهزته لم ترصد أي توابع لزلزال البحر المتوسط، كما لم تسجل أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وحسب المعهد فقد بلغت شدة الزلزال 6.4 درجات وكان على بعد 431 كيلومترا قبالة السواحل الشمالية لمصر.

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن منطقة سانتوريني، الجزيرة الواقعة في بحر إيجه التي تعتبر وجهة سياحية رئيسية في اليونان، شهدت نشاطا زلزاليا استثنائيا في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، إذ تعرضت لآلاف الهزّات الأرضية، مما أجبر قسما من السكان على الفرار.

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وتقع اليونان على صدوع جيولوجية عدة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

ويعود آخر زلزال كبير في اليونان إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020 وقد ضرب يومها جزيرة ساموس، الواقعة في بحر إيجه، بين اليونان وتركيا، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وقد أدى إلى مقتل شخصين في جزيرة ساموس وأكثر من 100 شخص في مدينة إزمير الساحلية التركية.