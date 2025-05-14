رئيس الوزراء الكندي الجديد يعلن تشكيل حكومته

أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الثلاثاء تشكيل حكومة، نواتها الأساسية فريق مكلّف بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وكان كارني انتخب في أواخر أبريل/نيسان الماضي على خلفية تعهّده بمواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحرب تجارية وبضمّ كندا للولايات المتحدة.

وبعد فوزه، تعهد بإطلاق "أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية" لبناء دولة "قوية"، في وقت يواجه فيه تاسع أكبر اقتصاد في العالم أزمة غير مسبوقة.

وتضم الحكومة الكندية 28 وزيرا، وقد ضم كارني شخصيات جديدة وفي الوقت ذاته احتفظ بالوزراء المنخرطين في محادثات مع إدارة ترامب منذ أسابيع.

وقال رئس الوزراء في بيان إن "هذا الفريق مصمم لتحقيق التغيير الذي يريده الكنديون ويستحقونه".

وأضاف أنه يتعين على هذا الفريق طرح "أفكار جديدة" و"جذب الاستثمارات لبناء اقتصاد كندي جديد قادر على مواجهة الصدمات المستقبلية".