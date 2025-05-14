ترامب يتحدث عن إسرائيل وبوتين وملابسات قراره بشأن سوريا

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات على متن طائرته خلال رحلته من السعودية إلى قطر، اليوم الأربعاء، حيث تحدث عن قضايا غزة وأوكرانيا، وعن لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.

وأوضح ترامب أن القرار الذي أعلنه أمس الثلاثاء برفع العقوبات عن سوريا، جاء بعدما تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي تجمعه به "علاقة طيبة"، وكذلك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معربا عن اعتقاده بأنها "خطوة جيدة، وتعطي سوريا فرصة للحياة ولتكون عظيمة".

وأشار إلى أنه تواصل مع إسرائيل بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وأبلغهم بالسبب وراء ذلك، وهو محادثته مع أردوغان، حسب قوله.

وتابع قائلا "أعتقد أن تركيا تشعر أن علينا رفع العقوبات.. وأعتقد أن أكبر جولة تصفيق سمعناها (في الرياض أمس) عندما أعلنت أنني سأرفع العقوبات عن سوريا".

ووصف ترامب لقاءه مع الرئيس السوري في الرياض صباح اليوم بأنه كان "رائعا"، وقال إن الشرع "شاب جذاب وقوي ومقاتل لديه ماضٍ قوي جدا، ولديه فرصة حقيقية للحفاظ على تماسك سوريا".

اتفاقات أبراهام

وسُئل ترامب إن كانت سوريا ستنضم إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، فأجاب "قلت لهم إننا نأمل أن ينضموا إلى اتفاقات أبراهام، ولدينا أمور كثيرة ندرسها".

إعلان

كما سُئل الرئيس الأميركي عن عدم زيارته لإسرائيل في جولته الإقليمية الحالية وما إذا كان يهمشها، فقال "لا، إطلاقا"، من دون الخوض في التفاصيل.

وأشار إلى أن هناك 20 أسيرا إسرائيليا "على الأرجح" في قطاع غزة، وقال إنه سيعمل على إخراجهم، كما تم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وفيما يتعلّق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، سُئل ترامب عما سيحدث إذا لم يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المحادثات المباشرة المزمع عقدها في إسطنبول غدا الخميس، فقال "ربما يريدونني أن أحضر هذا الاجتماع".

وأضاف أن جدول أعماله مزدحم لكنه سيفكر بالأمر، وتابع قائلا "لا أعلم إن كان بوتين سيغيب إن لم أحضر، لكن التقدم (بشأن المحادثات) كان فعالا".

ومن المقرر إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول غدا لبحث تسوية تفضي إلى إنهاء الحرب، وقد ألمح ترامب قبل يومين إلى احتمال مشاركته فيها، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يلتقي أي ممثل عن الجانب الروسي سوى بوتين.